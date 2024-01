Goleiro com mais títulos na história do Palmeiras, Acreano poderá quebrar novos recordes em 2024

O goleiro Weverton acertou na última quinta-feira (18) a extensão de seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026 (o vínculo anterior terminaria no fim de 2025). Além do camisa 21, o Verdão recentemente renovou também com Zé Rafael (fim de 2026), Gabriel Menino (2027), Murilo (2027), Marcelo Lomba (2024) e Marcos Rocha (2024).

“É um motivo de muita alegria ter esse reconhecimento por parte da presidente, do Anderson [Barros, diretor de futebol] e do Abel [Ferreira, técnico]. Isso mostra o quanto tem valido a pena todo o profissionalismo, entrega e renúncia. Mostra que estou no caminho certo e sou muito grato e feliz aqui, no lugar que sempre desejei estar. Os frutos disso são as conquistas dos últimos anos”, afirmou o goleiro com mais títulos pelo Palmeiras em todos os tempos, com dez.

Somando 335 partidas pelo clube desde 2018, Weverton valorizou a política de manutenção dos jogadores que já têm história com a camisa alviverde. “A filosofia do clube de manter essa espinha dorsal, renovando com boa parte do elenco, traz valorização para cada atleta e mostra a importância de cada um. Agora, a responsabilidade também aumenta, de continuar trabalhando e dando o meu melhor para que eu possa entregar o meu máximo e ainda atingir muitas balizas a zero, que sempre é o meu objetivo”, disse Weverton, que contabiliza 166 duelos sem sofrer gols pelo Verdão, atrás apenas de Velloso (184) e Emerson Leão (304) – entre os dez goleiros que mais atuarem pelo clube, é o que tem maior índice de partidas sem ser vazado (49,5%, seguido por Emerson Leão, com 48,9%).

O goleiro de 35 anos enalteceu ainda a mistura entre jovens e experientes. “Hoje, por exemplo, na academia, quando cheguei para a ativação muscular, estávamos todos trabalhando com muita energia e disposição e é com esses caras que eu quero estar competindo porque são pessoas que levam muito a sério e têm muito compromisso com o trabalho. E é esse algo a mais, essa renúncia, esse sacrifício que nos coloca à frente. Temos jogadores que já têm 200, 300 jogos e vem também a molecada que chega e quer trabalhar no mesmo nível para não ficar para trás. Vejo que essa junção da experiência com a juventude tem sido muito boa aqui dentro e torna o Palmeiras sempre forte e brigando por títulos”, finalizou.

