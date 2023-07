Governador Gladson Cameli inspeciona obras no Parque de Exposições

Por Agência Acre

Faltam apenas 10 dias para o início da Expoacre, a maior feira de negócios e entretenimento do estado. Nesta quarta-feira, 19, o governador Gladson Cameli vistoriou as obras que estão sendo realizadas no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Centenas de operários trabalham em ritmo acelerado para deixar tudo pronto, como é o caso do pintor Auricélio Souza, que garantiu um complemento na renda com o emprego temporário.

“A gente fica aqui o dia todo para deixar o parque bem bonito. Eu estava parado e essa foi uma oportunidade que surgiu. Com o salário que vou receber, vai dar para trazer a família para curtir a Expoacre”, comenta.

Neste ano, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), investiu R$ 4,8 milhões na reforma do espaço. Ao todo, cerca de 500 postos temporários de trabalho diretos e indiretos foram abertos.

Acompanhado do secretário de Governo e coordenador da feira, Alysson Bestene, e do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquista, Cameli conversou com os operários e reiterou o compromisso de prover um evento de sucesso.

“A Expoacre é a maior vitrine do estado e a nossa determinação é que possamos ter uma grande festa durante os nove dias. Além disso, vamos dar destaque para o agronegócio, que tanto tem contribuído com a economia”, pontuou.

A Expoacre 2023 ocorre entre os dias 29 de julho e 6 de agosto. A estimativa da organização é superar o volume de negócios movimentado em 2022, que foi de R$ 209 milhões. Já o público é estimado em, pelo menos, 300 mil pessoas durante todo o evento.

“A Expoacre é a festa da família. O governo e parceiros têm se empenhado muito para que possamos ter a maior feira de todos os tempos. Além de proporcionar entretenimento, aqui serão fechados muitos negócios”, explicou o secretário Alysson Bestene.

