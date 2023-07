Polícia Civil apreende arma de fogo da WWII e munições em Brasiléia

Nesta quinta-feira, 20, uma operação realizada em conjunto entre policiais civis de Brasiléia e agentes do Departamento de Polícia Capital e do Interior (DPCI) culminou na apreensão de uma carabina .30, um carregador e oito munições em uma residência suspeita.

A ação foi desencadeada após ameaças recentes dirigidas aos policiais civis de Brasiléia por parte de uma organização criminosa, divulgadas através de grupos de redes sociais.

Ao chegarem ao local suspeito, as autoridades encontraram o armamento de alto calibre, o que sugere a possibilidade de envolvimento em crimes de grande impacto.

Carabina M1 Winchester, foi muito utilizada na 2ª Guerra pelos Estados Unidos – Foto ilustrativa

A carabina .30 é uma arma de poder destrutivo considerável muito usada em combate na Segunda Guerra Mundial, quando em posse de criminosos, representa um risco significativo para a segurança pública.

Com o objetivo de esclarecer a origem da arma e sua possível conexão com outras atividades criminosas na região, os objetos apreendidos foram encaminhados para a perícia.

“Essa ação conjunta demonstra o empenho e comprometimento da Polícia Civil em combater os criminosos, visando a proteção da população e a manutenção da ordem pública. Além disso, a resposta rápida e eficiente às ameaças feitas contra os policiais civis ressalta a seriedade das autoridades em enfrentar a audácia dos criminosos que buscam intimidar os agentes da lei”, informou a autoridade policial.

As investigações prosseguirão para identificar os responsáveis pela posse ilegal do armamento e possíveis conexões com outros crimes, visando a garantir a segurança e tranquilidade da população local.

Com informações da PCAC

