Prefeitura lança edital de licitação para construção de nova Ponte que ligará Epitaciolândia/Brasiléia

O prefeito Sérgio Lopes anunciou na manhã desta quarta-feira, 24, o lançamento do edital de licitação para a construção da nova ponte e concreto que interligará Epitaciolândia a Brasiléia.

“E com muito entusiasmo que anuncio o lançamento oficial do edital para a licitação da tão sonhada ponte que ligará Epitaciolândia a Brasiléia, essa obra ficará marcada na historia, pois vai resolver um problema que existe há décadas, e nós hoje estamos dando mais um passo rumo à construção dessa ponte. ” Destacou o prefeito.

A licitação é na modalidade presencial, técnico e preço com contratação integra presencial, o edital de licitação entrará em vigor a partir de dia 25 de janeiro e conta com 60 dias úteis. O valor da ponte na primeira etapa é de R$ 17.099,528,53.

A única ponte existente foi construída na década de 80 com mão única e com o crescimento do fluxo de veículo há tempos já não atende mais as demandas dos dois municípios, juntando o aglomerado das três cidades composto por Epitaciolândia, Basiléia e Cobija ultrapassa a casa dos 100 mil habitantes que circulam diariamente entre as três cidades, em horários de pico é comum presenciar engarrafamento dos dois lados da antiga estrutura metálica.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp