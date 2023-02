Governo dialoga sobre concessões e licenciamentos dos polos moveleiros na região do Alto Acre

Por Agência Acre

Consolidar a cadeia produtiva da madeira e a legalização das atividades a partir da cessão definitiva dos terrenos nos polos moveleiros. Com esse objetivo, o governo do Acre, por meio da Secretaria da Indústria, da Ciência e do Comércio, vem dialogando com o setor produtivo.

A partir da legalização dos polos, empresários podem acessar linhas de crédito e fomentar geração de emprego e renda. Foto: cedida

Em encontro com o setor moveleiro dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia (Alto Acre), antes do feriado de Carnaval, foram alinhadas ações de fortalecimento do setor. As concessões e licenciamentos dos empreendimentos estão no foco das ações estratégicas. Com a regulamentação, os empresários poderão acessar linhas de crédito para compra de equipamentos, melhorar a infraestrutura, ampliar o número de trabalhadores e aumentar a produção.

“Para muitos, que há mais de oito anos estão nos polos moveleiros apenas com permissão de uso, isso representa um sonho. A concessão trará novas oportunidades”, explicou o secretário Assurbanípal Mesquita.

De acordo com Albert Azenha, diretor de Indústria e Comércio, o papel da secretaria foi fazer com que o processo de regularização dos agentes fosse realizado de forma mais ágil. A pasta também auxiliou os empreendedores na emissão dos documentos necessários para a regulação e assessoramento técnico em todas as etapas do trâmite. Os documentos do Polo Moveleiro de Brasileia serão entregues até 31 de março.

“Isso abre um novo horizonte aos empresários que estão nos polos, já que possibilita uma série de outros benefícios para todos eles. Esse processo de licenciamento e concessão alcançará os polos moveleiros de todo o estado”, garantiu Azenha.

