Acreanos com os maiores patrimônios estão em Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia

Por ac24 Horas

Divulgado neste mês de fevereiro, o Mapa da Riqueza, uma plataforma produzida pela Fundação Getúlio Vargas Social, mostra que as pessoas mais ricas do Acre moram, em sua maioria, no Vale do Rio Acre, em cidades como Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia.

O Mapa da Riqueza leva em conta a base de dados do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e da Pnad Contínua do IBGE, no caso o patrimônio líquido médio da população de cada município.

Em Rio Branco a população informou na declaração do Imposto de Renda possuir patrimônio líquido médio de R$ 23.040,16.

Separando apenas as localidades onde o patrimônio médio declarado é superior a R$5 mil é possível identificar as seguintes localidades mais ricas: em Brasiléia esse patrimônio é de R$7.928,70; Epitaciolândia (R$ 7.249,51); Cruzeiro do Sul (R$ 5.148,48); e Xapuri (R$ 6.354,31).

Nas demais regiões o patrimônio médio é inferior a R$5 mil. Assim, é possível concluir que os mais ricos vivem no Vale do Rio Acre.

Se não levar em conta a capital, estão em maioria no Alto Acre. O Mapa da Riqueza não traz detalhes, perfil ou outros informes, mas busca medir a desigualdade entre regiões através do IPRF e pesquisas oficiais.

No País, a FGV Social conclui que a fotografia da distribuição de renda é péssima, o filme da pandemia também é. Mesmo com o Auxílio Emergencial, ao contrário do que se acreditava, a desigualdade brasileira não caiu durante a pandemia. Pela abordagem usual o Gini teria caído de 0,6117 para 0,6013, já na combinação de bases o Gini, sobe de 0,7066 para 0,7068.

VEJA O PATRIMÔNIO MÉDIO LÍQUIDO DA POPULAÇÃO POR MUNICÍPIO:

Acrelândia R$3.043,89

Assis Brasil R$2.568,59

Brasiléia R$7.928,70

Bujari R$1.667,01

Capixaba R$1.110,14

Cruzeiro do Sul R$5.148,48

Epitaciolândia R$7.249,51

Feijó R$2.689,29

Jordão R$285,97

Manoel Urbano R$1.361,35

Marechal Thaumaturgo R$55,70

Mâncio Lima R$1.215,56

Plácido de Castro R$3.565,75

Porto Walter R$314,31

Porto Acre R$998,27

Rodrigues Alves R$187,52

Rio Branco R$23.040,16

Santa Rosa do Purus R$283,74

Sena Madureira R$3.568,47

Senador Guiomard R$4.234,97

Tarauacá R$3.234,01

Xapuri R$6.354,31

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp