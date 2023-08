Governo do Acre apresentou incentivos fiscais à indústria durante a Brasileia Rural Show

Por Agência Acre

Técnicos do governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), participaram da Brasileia Rural Show, feira realizada na região do Alto Acre que se encerrou neste domingo, 13. Entre as ações realizadas pelo Estado no evento, ficou em destaque a oferta de incentivos fiscais para a dinamização da produção e competitividade industrial da região. A ação contou com parceria da Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre) e apoio da Federação da Indústria do Acre (Fieac).

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, o Alto Acre tem um grande potencial de desenvolvimento econômico e social. “A determinação do governador Gladson Cameli é de o Estado atuar como parceiro do setor produtivo, acelerando o crescimento das indústrias já instaladas em regiões potenciais, atraindo novos investidores com foco na geração de emprego e renda”, afirmou.

Um dos setores presentes na feira de negócios, a Política de Incentivo às Atividades Industriais no Estado do Acre (Copiai) é responsável por dinamizar os setores de produção. O chefe da Divisão de Agroindústrias da Seict, Erlaison Costa, afirmou que o evento foi fundamental para aperfeiçoar o diálogo entre o Estado e o setor produtivo regional.

“Apresentamos um leque de informações voltadas para o plano de atividades industriais já consolidadas e para os interessados em novos investimentos. Foi muito positivo o diálogo com empresários do primeiro e segundo setor”, analisou.

O Programa de Compras Governamentais (Comprac), maior plano estatal de desenvolvimento regional de fomento à geração de emprego e distribuição de renda, também foi apresentado aos empresários locais. Novas empresas foram credenciadas.

Para a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Brasileia, Inêz Tiziana, os resultados positivos do evento são fruto da força empresarial do município. Ela agradeceu o apoio do Município e do Estado e destacou a presença de expositores de Rondônia.

“Foi a primeira edição, mas, graças a uma equipe de empresários aguerridos, pudemos apresentar, a quem veio, o melhor do agro, do setor produtivo do Acre e de Rondônia. Como todo evento dessa natureza, a Rural Show de Brasileia também foi uma vitrine de cultura e entretenimento. Estamos felizes, inclusive com as lições e o aprendizado” disse a gestora.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp