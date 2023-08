Escapou do júri: Trio denunciado por morte de detento em presídio é impronunciado

Por Alexandre Lima

Os presidiários Gilcenberg da Silva Braga, Edilson de Lima Cordeiro e Wellington de Souza Lima, denunciados pela morte do detento Eduardo Lopes Alves e ainda por tentar matar outro reeducando, foram impronunciados pela Justiça do Acre.

Com a decisão, os três não vão a júri popular para responder pelo homicídio e tentativa, ocorridos no interior do presídio Francisco de Oliveira Conde.

O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar Alesson Braz, conclui que não existe prova efetiva que os acusados foram autores do crime.

Consta ainda na decisão, que a vítima da tentativa de assassinato, não reconheceu os três réus como autores do crime.

Eduardo Lopes, conhecido como Zezinho, foi assassinado em, 10 de março deste ano.

O crime aconteceu, após detentos, invadir a cela 7, do Pavilhão J, do presídio Francisco de Oliveira Conde.

A vítima foi morta com vários golpes de estoque, uma arma de fabricação caseira.

Na mesma ação, os envolvidos no homicídio, tentaram contra a vida do detento Carlos André Reis de Souza, mas foram impedidos por outros presos.

Como não houve a identificação dos autores do crime o processo deve ser arquivado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp