Governo do Estado e Crea-AC debatem medidas de engenharia para enfrentamento às enchentes

Mais uma vez, o Acre sofre com o transbordamento dos rios e igarapés. Com milhares de pessoas diretamente afetadas pela subida das águas, prefeituras de cinco municípios decretaram situação de emergência.

Foram debatidas medidas para amenizar impactos causados pelo transbordamento de rios e igarapés no estado. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Nesta quinta-feira, 30, o governador Gladson Cameli esteve reunido, no Palácio Rio Branco, na capital, com a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea-AC), Carmem Nardino, e os conselheiros da entidade, para receber sugestões e discutir ações que amenizem os impactos causados pelos transbordamentos aos moradores de áreas de risco.

Por conta da intensificação de eventos climáticos extremos, o chefe de Estado pediu a cooperação dos membros do Crea e reforçou que o difícil momento atravessado no Acre requer a união das instituições na busca de alternativas viáveis em relação às enchentes.

“Buscar soluções para os principais problemas do estado será nossa prioridade nos próximos anos. Somos um governo aberto ao diálogo e qualquer contribuição para ajudar o nosso povo será muito bem-vinda”, afirmou Cameli.

A vice-governadora Mailza também participou do encontro. Para a gestora, o apoio da engenharia será fundamental neste processo. “São estes profissionais que nos orientarão sobre as melhores decisões a tomar, como, por exemplo, a execução de grandes obras estruturantes para atenuar a problemática das cheias”, disse.

Equipes irão elaborar parecer técnico sobre as condições estruturais da Ponte Juscelino Kubitschek. Foto: Pedro Devani/Secom

Conforme explicou Egleuson Santiago, secretário de Habitação e Urbanismo, o Estado elabora dois grandes estudos hidrológicos nas bacias do Rio Acre e do Igarapé São Francisco.

“Esses estudos subsidiarão soluções futuras para a questão das enchentes nesses dois mananciais. O projeto do Igarapé São Francisco contempla ainda uma reurbanização, e deverá ficar pronto até o fim do ano; já o do Rio Acre deverá ser entregue em abril de 2024”, relatou Santiago.

No encontro, foi definida ainda a formação de um grupo de trabalho com servidores do governo estadual e membros do Crea para a elaboração de um parecer técnico sobre as condições estruturais da Ponte Juscelino Kubitschek, a mais antiga travessia de veículos e pedestres construída sobre o Rio Acre.

Governador pediu a cooperação dos membros do Crea e reforçou que o difícil momento atravessado no Acre requer a união das instituições. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Após a descida do nível das águas do Rio Acre, iniciaremos uma perícia técnica para avaliar se a estrutura oferece condições de trafegabilidade e, acima de tudo, segurança à população”, enfatizou Carmem Nardino.

A reunião contou a presença dos secretários de Governo, Alysson Bestene; de Planejamento, Ricardo Brandão; e de Obras Públicas, Glauber Mappes; e dos presidentes do Serviço de Água e Esgoto do Acre, José Bestene; e do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre, Sócrates Guimarães.

