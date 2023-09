Governo realiza aula inaugural de curso sobre radiocomunicação para operadores da Segurança pública

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), realizou na manhã desta terça-feira, 26, a aula inaugural do Curso de Infraestrutura Nebula – Introdução ao Tetra, para 33 operadores de segurança do Estado do Acre, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps).

Sejusp realiza aula inaugural de curso de radiocomunicação para operadores de segurança do Estado nesta terça-feira, 26. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O curso de 40 horas visa capacitar os operadores de segurança pública para a atuarem no Sistema Nebula, uma rede que gerencia todo o sistema de radiocomunicação digital do Acre. O Sistema Tetra possibilita uma comunicação estável e segura contra invasores.

Forças de segurança dos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Brasileia, Assis Brasil e Epitaciolândia participam da capacitação. Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

O secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra, destaca que o curso é de extrema importância para o aperfeiçoamento da comunicação das forças de segurança pública: “A Sejusp vai sempre buscar meios de melhorar as condições de trabalho do profissional, para que a sociedade possa ter uma resposta rápida e de qualidade. E a comunicação é essencial para que isso aconteça”.

Secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

“Todo o Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp), como também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) utiliza a rede Tetra”, é o que destaca a chefe da Divisão de Rádio Comunicação da Sejusp, Raquiria Nascimento: “O curso vai permitir que eles aprendam a gerenciar a rede de comunicação em cada setor, tendo um conhecimento técnico de como resolver pequenas falhas na infraestrutura em campo, para que eles sejam pontos focais”, disse.

Chefe da Divisão de Rádio Comunicação da Sejusp, Raquiria Nascimento. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O sargento da Polícia Militar, Caio Castro, participante do curso, ressalta que está muito feliz de fazer parte de algo tão essencial, que é a comunicação: “Esse curso é um grande passo na segurança, porque vai minimizar em campo as pequenas falhas que possam ocorrer na comunicação”.

Sargento da Polícia Militar, Caio Castro. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O curso oferecido a todas as forças, vai ser dividido em aulas práticas, do dia 26 a 29 de setembro, e aulas em campo, do dia 2 a 4, com aulas práticas sobre como fazer a ativação de três herbs de médio tráfico que propiciarão o maior alcance de cobertura digital na capital do Acre.

O curso iniciou nesta terça-feira, 26, e vai até o dia 4 de outubro. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

