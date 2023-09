Homem é preso por descumprir medidas protetivas em casos de violência doméstica

Ascom/PCAC

Nesta terça-feira, 26, a equipe plantonista da Delegacia da Mulher (DEAM), sob a coordenação da Delegada Mariana Gomes, efetuou a prisão de V. S. S., de 28 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Proteção à Mulher. A prisão ocorreu devido ao reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, mesmo após o uso de monitoramento eletrônico, demonstrando total desrespeito às determinações judiciais e ao compromisso no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O agressor possui um histórico de oito processos de violência doméstica registrados no sistema, todos tramitando na 1ª Vara, com medidas protetivas deferidas desde janeiro. O caso ganhou destaque devido à persistência do acusado em violar as medidas judiciais, mesmo quando estava sob monitoramento eletrônico.

“A Delegacia da Mulher, em seu constante compromisso na luta contra a violência doméstica, intensifica suas ações de cumprimento de mandados de prisão em situações como essa, enfatizando a importância de fazer cumprir as decisões judiciais destinadas a proteger vítimas de violência doméstica”, enfatizou a Delegada Mariana Gomes.

A autoridade policial ressalta que este caso adverte a seriedade com que encaramos a proteção das vítimas de violência doméstica. O descumprimento das medidas protetivas é inaceitável, e a prisão do acusado demonstra que não toleraremos tal comportamento. Estamos comprometidos em garantir a segurança e o bem-estar das vítimas.

A ação da Polícia Civil reforça a importância de uma abordagem rigorosa na repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como destaca a necessidade de conscientização e educação sobre a gravidade desse tipo de crime. O Poder Judiciário e as autoridades competentes estão unidos na missão de proteger as vítimas e responsabilizar aqueles que desrespeitam as medidas protetivas.

