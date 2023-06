Guerra entre facções nao para na tríplice fronteira Assis Brasil

Após várias denúncias Policiais Militares e Civis, sob o comando do Tenente Sousa Ferreira e do Delegado Luccas Vianna, foram até a casa do suspeito, cujo o nome não pode ser revelado devido a lei de abuso de autoridade.

Durante a revista nas redondezas do imóvel, uma espingarda de fabricação caseira foi encontrada em um terreno que fica ao lado da casa do suspeito.

De acordo com informações dos policiais o suspeito já estava sendo investigado há alguns meses por conta de vários crimes cometidos na região.

