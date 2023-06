Requerimento de Jarude é aprovado e Governo deverá explicar detalhes de gasto com pessoal que compromete quase 90% do orçamento do Estado

ASSESSORIA

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (6), durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre, um requerimento feito pelo deputado estadual Emerson Jarude (MDB) para que a Mesa Diretora solicite aos secretários de Administração, Paulo Roberto, e ao de Planejamento, Ricardo Brandão, detalhes sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 que prevê aumento na despesa com pessoal.

“Junto com a minha equipe estudei a Lei e vimos que está previsto para 2024, um gasto de 81,50% de todo o orçamento com pessoal. Em 2025, será 85,08% e em 2026 89,98%. Não sabemos se esse gasto será com servidores efetivos ou com comissionados, por exemplo, e por isso esse requerimento”, afirmou.

O requerimento de Jarude prevê que os secretários apresentem detalhamento das despesas com pessoal e encargos sociais de todos os poderes do Estado do Acre, sendo eles: do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Executivo, com detalhamento por secretarias e cargos, inclusive as estimativas destes valores dos anos de 2024, 2025 e 2026.

