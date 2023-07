Homem é abordado e assassinado a tiros no meio da rua em Brasiléia

Por Alexandre Lima

As autoridades policiais do município de Brasiléia, juntamente com equipe do SAMU, foram acionadas para a Rua Olegário França, já na divisa entre os bairros Leonardo Barbosa I e II e Eldorado, onde ocorreu um tiroteio com uma vítima ferida por volta das 20h15 desta quinta-feira, dia 20.

Ao chegarem no local, encontraram um homem caído e a equipe dos socorristas constataram que se já encontrava sem vida. A vítima teria sido atingida por três vezes, sendo uma na cabeça, ombro e próximo na parte interna da coxa esquerda.

Segundo informações no local, o homem era visto andando com frequência pelo bairro. Dois suspeitos teriam se aproximado e após sacarem de uma arma, efetuaram vários disparos.

As autoridades não localizaram nenhum documento que pudesse identificar o homem. Equipe da Polícia Técnica foi acionada para resgatar o corpo no local e será transferido para o IML na Capital, onde passará por exames de praxe e ser liberar aos familiares posteriormente.

Rondas policiais foram realizadas no local na tentativa de localizar os suspeitos do homicídio, mas, até o fechamento nenhum havia sido localizado e que podem ter fugido para o lado boliviano.

Imagens: Jhonys David

