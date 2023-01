Homem é assassinado à tiros por jovem após bebedeira em Epitaciolândia

Um jovem, que não teve o nome divulgado, matou um homem de 46 anos a tiros em uma comunidade rural do município acreano de Epitaciolândia, interior do Acre. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (8), no Ramal do Prata, que fica nas proximidades do país vizinho, Bolívia. A vítima foi identificada como Silvestre Souza de Oliveira.

O delegado que investiga o caso, Luís Tonini, informou que suspeito e vítima moravam na mesma casa. A vítima vivia com a dona da casa e o suspeito com a filha da mulher. Eles trabalhavam em uma comunidade rural localizada na Bolívia quebrando castanhas.

“Testemunhas relataram que eles [suspeito e vítima] chegaram bêbados da Bolívia e discutiam por questões de trabalho. A vítima já tinha trabalhado para o pai do suspeito. A vítima sempre dizia que o pai do suspeito não teria pagado um trabalho e sempre contava essa história. Os dois já haviam se recolhido e, quando deu uma 2 horas da madrugada, eles discutiram, a vítima se apossou de uma faca e o rapaz foi dentro da casa e pegou uma arma e atirou no senhor que morreu”, contou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas, quando chegou ao local, Oliveira já estava morto. Ele foi atingido por dois tiros de uma arma calibre 22 no tórax. A mulher de Oliveira também foi atingida nas pernas quando tentava apartar a briga.

“A mulher dele [vítima] foi tentar intervir e também acabou sendo atingida por três disparos nas pernas. As duas filhas dela estavam na casa e não foram atingidas. Uma delas, inclusive, era a companheira do suspeito”, complementou.

O corpo de Oliveira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital acreana, Rio Branco, e a mulher para o hospital de Epitaciolância. Ela deve passar por cirurgia.

G1 ACRE

