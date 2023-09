Homem é baleado durante cerco do Gefron na BR 317 e morre no hospital em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Hospital regional de Brasileia – Foto: Jonys David (ceará)

Uma operação realizada por uma guarnição do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, no decorrer do dia desta terça-feira, dia 26, resultou na apreensão de uma carga de pouco mais de três quilos de maconha tipo ‘skunk’ e uma arma, além de um homem morto.

Fernando é natural de Rio Branco.

As informações obtidas na delegacia de Epitaciolândia, dão conta que a operação de rotina ocorria na BR 317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, nas proximidades do km 28, quando os policiais abordaram um taxi para vistoria de rotina.

Foi quando um suspeito empreendeu fuga para dentro do mato, deixando pra trás uma quantia de drogas que estava levando. A partir daí, foi montado barreiras na tentativa de localizar o homem sem que os policiais soubessem que o mesmo estaria armado.

Depois de algumas horas, o suspeito apareceu e foi abordado. Foi quando o mesmo teria tentado sacar de uma arma, um revólver calibre 22, foi baleado no peito e caiu. Rapidamente os policiais colocaram dentro de uma das viaturas e o levaram para o hospital em Brasiléia, onde chegou ainda com vida.

Departamento de polícia civil de Epitáciolandia – foto: Jonys David (ceará)

Logo em seguida, foi identificado como Fernando Aparecido Santos de Oliveira, de 39 anos, natural de Rio Branco. Mesmo após receber todos os procedimentos médicos, não resistiu ao disparo que atingiu seu peito.

A arma e a droga foram levadas para a delegacia de Epitaciolândia, onde foi feito o boletim de Ocorrência e os demais procedimentos de praxe. O corpo seria preparado para ser levado ao IML na Capital e depois ser liberado aos familiares.

Hospital regional de Brasileia – foto: Jonys David ceará

