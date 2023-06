Homem é localizado dentro de córrego após pedido de ajuda em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Uma ligação anônima ao comando da Polícia Militar em Brasiléia, acionou uma guarnição até o Parque Centenário na cidade de Brasiléia, durante a madrugada desta sexta-feira (23), para apurar um pedido de ajuda.

O homem ainda não identificado teria relatado de uma suposta “assombração” na madrugada quando estava caminhando nas proximidades do Parque Centenário, quando ouviu um pedido de ajuda vindo de uma mata, sem iluminação e próximo a um esgoto.

Após ligar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhado ao local, devido na ligação o homem ter dito que a voz estava pedindo socorro. Os socorristas, com auxílio de lanternas, tentaram iluminar dentro do córrego e visualizam um homem caído e sem condições psicomotoras de sair do lugar por estar alcoolizado.

Os socorristas não conseguiram tirar o homem e foi necessário pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros Militar, e resgataram o homem. Após ser avaliado pela equipe do Samu, foi identificado como Ademir Aguiar Araújo de Melo, de 50 anos, que foi levado para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, para fazer uma avaliação médica e ser liberado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp