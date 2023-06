Motorista perde controle de carro ao bater em buraco e a mãe morre após ser arremessada para fora na BR 317

Por Alexandre Lima

Segundo informações repassadas a caminhonete Toyota/Hilux, placas OHV0I05 de cor branca, trafegava sentido Capixaba/Rio Branco, quando perdeu o controle na reta em frente a Alcobrás na manhã deste domingo (25). O condutor da caminhonete identificado por Luiz Catarino da Silva, de 60 anos, perdeu o controle após passar por um buraco em uma curva conhecida como ‘curva radial’ e capotou várias vezes.

O veículo teria saído do município de Brasiléia com destino a Nova Califórnia no estado de Rondônia (RO), quando no km 120, da BR-317, no trecho que fica entre os municípios de Capixaba e Senador Guiomard, ao fazer uma curva a esquerda, bater em um buraco e o controle da caminhonete, vindo a capotar várias vezes. Na batida com o buraco, as duas rodas se desprenderam do veículo e a idosa foi arremessada para fora da caminhonete, por supostamente estar sem o cinto de segurança.

A mãe do condutor identificada por Maria Aparecida da Silva, de 93 anos, foi lançada para fora do veículo e sofreu múltiplas fraturas, até de traumatismo craniano indo a óbito no local.

Segundo informações da Polícia Militar que a idosa usava cinto de segurança no momento do acidente, porém, com o impacto, ela acabou morrendo ainda no local. O carro ficou destruído após o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e enviaram uma ambulância avançada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Maria Aparecida que já estava sem vida. Segundo o Médico do SAMU, a idosa sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e bateu a cabeça violentamente contra o chão. Já o motorista Luiz, sofreu alguns pequenos cortes pelo corpo, recebeu os atendimentos e permaneceu no local, esperando o IML para resgatar o corpo sua mãe.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) esteve no local para atender a ocorrência. Peritos do Instituto médico legal também estiveram no local para fazer a perícia e encaminhar o corpo da idosa para a necrópsia.

