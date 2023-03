Homem morre após colidir com carro em árvore na BR-317

NOTICIAS DA HORA

Um homem identificado apenas como “Bodinho” acabou morrendo após colidir com o carro contra uma árvore na BR-317, na madrugada desta sexta-feira, dia 10. O acidente ocorreu na região das Quatro Bocas, que dá acesso à Boca do Acre, Senador Guiomard, Rio Branco Plácido de Castro.

Testemunhas alegam que Bodinho seguia na caminhonete Amarok sendo Boca do Acre / Senador Guiomard, e que perdeu o controle do veículo rapidamente, batendo em ao menos três árvores à margem da rodovia. O veículo ficou totalmente destruído por conta do impacto com a árvore.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros atendimentos a vítima, mas ao chegar, Bodinho já estava sem vida dentro da caminhonete. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local para perícia, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

