Prefeitura de Brasileia encerra Novembro Azul com mais de 2000 mil ações entre procedimentos e atendimentos aos homens

Em compromisso com a saúde do homem a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou durante todo o mês a Campanha Novembro Azul com o tema ”Homem que se cuida têm atitude”, (Mês de Conscientização, Prevenção e Cuidado com a Saúde do Homem), com várias atividades e atendimentos nas noves Unidades Básicas de Saúde (UBS), na zona rural e na cidade.

A grande novidade deste ano foi o atendimento noturno para os homens

nas unidade de saúde do município, Simão Mansour Bartha, Tufic Mizael Saady e Francisco de Assis.

Os homens receberam consulta médica, consulta odontológica, consulta com psicólogo, consulta

com nutricionista, coleta do exame psa, testes rápidos de HIV, HCV, HB, sífilis, aferição de pressão arterial, vacina de rotina e COVID-19 e ultrassonografia da próstata com encaminhamento médico.

A Campanha do Novembro Azul em Brasileia alcançou o seu objetivo com mais de 2000 mil ações, entre elas procedimentos e atendimentos aos homens do município.

Sendo destes 1000 exames de PSA que é o teste feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente. É utilizado principalmente para rastrear o câncer de próstata.

Durante o último atendimento noturno específico para os homens na unidade de referência Tufic Mizael Saady.

Acompanharam os serviços de saúde a Prefeita Fernanda Hassem, o Dr. Israel Milani, Especialista em Ultrassonografia (médico voluntário), Dr. André Ricardo, médico acreano que atua em Pernambuco e desenvolve um programa missionário chamado “Momento sem Receita” (médico voluntário), o coordenador do Programa Novembro Azul, Salustiano Costa, a coordenadora da Unidade Tufic Mizael Saady, Gabriela Souza, estudantes da área da saúde da UNOPAR e Senac, além dos profissionais da saúde municipal e muitos homens em busca de atenção médica.

O médico André Ricardo, brasileense que reside e trabalha em Caruaru, Pernambuco, ofereceu um momento especial, desenvolvendo um trabalho humanizado com alívio espiritual para os pacientes através da ministração da palavra de Deus e louvores, conhecido como “atendimento sem receita”.

