Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece treinamento para servidores da Saúde de Epitaciolândia para capacitação do projeto Saúde em Redes

Os servidores da Saúde de Epitaciolândia participaram nos dias 16 e 17 de maio, de um curso para capacitação do projeto “Saúde Redes” o evento aconteceu na sede da Igreja Batista de Epitaciolândia. A ação visa melhorar a qualidade da assistência à saúde da população, qualificação na ação da saúde no município.

Participaram da abertura o Secretário de Saúde Sérgio Mesquita, João Felipe assessor Matricial do hospital Alemão Oswaldo Cruz e equipe, Dhiekson Silva Ativador Territorial do projeto Saúde Redes da regional do Alto Acre.

O Projeto Saúde Redes, desenvolvido em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tem por objetivo aprimorar a governança macrorregional do SUS e a organização das redes de atenção à saúde em municípios de pequeno porte como Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, qualificar as ações de gestão do cuidado e com foco no fortalecimento do processo de regionalização.

Os municípios terão suas equipes que trabalham na atenção primária mais qualificada e organizada, serão criadas estratégias para que a atenção básica converse melhor com a atenção especializada, e com isso, possam possibilitar maior acesso e cuidado para a população, fortalecendo o SUS.

