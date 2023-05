Equipe técnica do Ministério de Justiça e Segurança chega a Brasiléia

FONTE: oaltoacre.com

A equipe da prefeita Fernanda Hassem recebeu hoje, 17, no gabinete, a equipe do ministério da Justiça e Segurança Pública, representantes do Estado e das forças de segurança, para tratativas sobre a vinda do Ministro Flávio Dino à Brasiléia, que estará acompanhando do Senador Sérgio Petecão e autoridades do Brasil e da Bolívia.

Na oportunidade, houve alinhamento a respeito da vinda do ministro e autoridades ao município, onde a equipe visitou as dependências do prédio do Senac, onde vai ser realizado o seminário, que promete reunir autoridades dos diferentes estados do Brasil.

No dia 19 de maio, Brasiléia sediará o Seminário “Segurança nas Fronteiras Brasileiras”, que acontecerá no auditório do SENAC, e contará com a vinda de várias outras autoridades Brasileiras.

