Idoso que transportava famílias alagadas é encontrado morto

O aposentado Damião Moreira da Costa, de 70 anos, que era conhecido por ajudar, em sua canoa, as famílias atingidas pelas águas do Rio Acre no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, foi encontrado morto na manhã dessa segunda-feira (03). O Idoso estava desaparecido desde a noite de domingo (02).

O corpo foi encontrado por moradores da região e familiares que estavam à sua procura. As principais suspeitas são de que ele tenha morrido afogado ou, ainda, tenha sofrido um mal súbito.

Damião Moreira era conhecido na região e, com a enchente do Rio Acre, passou a ajudar as famílias, fazendo o transporte em sua canoa.

Na noite do último domingo, os familiares perceberam que o idoso não retornou para casa. Ao procurá-lo, apenas encontraram a canoa virada. O corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte, boiando nas águas e encaminhado ao IML, para ser submetido aos exames de praxe para que a causa real da morte seja esclarecida.

