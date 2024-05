Imac se reúne com Cooperativa de Agricultores do Alto Acre, em Epitaciolândia

Por A Gazeta

O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), participou, nesta sexta-feira, 24, de uma reunião com membros da Cooperativa de Agricultores do Alto Acre (Coopaltoacre), no município de Epitaciolândia.

O encontro teve como objetivo ouvir as reivindicações dos cooperados que pretendem pleitear junto ao Imac a renovação das licenças ambientais dos galpões de terminação de leitões (suinocultura).

Durante a reunião, os cooperados informaram que as licenças ambientais estão próximas a vencer e solicitaram que os processos de renovação fossem abertos na representação do Imac do Alto Acre.

O presidente da Coopaltoacre, Amâncio de Oliveira, ressaltou a importância da solicitação dos cooperados. “Com nossa solicitação atendida irá diminuir os custos individuais com o licenciamento, pois não será preciso o deslocamento até Rio Branco somente para protocolar a documentação para a renovação do licenciamento”, afirmou.

Os cooperados solicitaram que os processos de renovação de licença fossem abertos na Representação do Imac do Alto Acre. (Foto: Divulgação/Imac)

Ainda durante o encontro, após ouvir as reivindicações, o presidente do Imac, André Hassem, enfatizou que em sua gestão um dos compromissos principais é a celeridade nos processos de licenciamento. “Como em 2019, a equipe técnica da Divisão de Uso do Solo irá licenciar o mais rápido possível todos os processos protocolados que estiveram com a documentação necessária para o devido licenciamento”, declarou.

Além do presidente do Imac, estava presente na reunião e o chefe da Divisão de Uso do Solo, o engenheiro agrônomo, Alessandro Amaral, que é responsável pelo licenciamento ambiental da atividade de suinocultura.

Fonte: Governo AC

