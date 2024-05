Futsal Brasileense: definidos os finalistas do campeonato municipal da 3ª divisão de 2024

Por Marcus José

O Tapetinho do novo Complexo Esportivo Eduardo Lopes Pessoa, já está pronto para reinauguração da maior praça esportivo da regional do alto acre, gerência de esporte promete varias modalidades esportivas para terça-feira.

Definido os finalistas do Campeonato de Futsal da 3ª Divisão Brasileense, a grande final dará o pontapé inicial das atividades esportistas 2024, com a inauguração do novo ginásio poliesportivo do município de Brasiléia.

O campeão Brasileense da Seletiva 2024, que teve 17 equipes na competição, está cada vez mais próximo de ser conhecido o campeão 2024, expectativa tomou conta dos torcedores de União Bandeirante e Universitário, onde à vitória mínima do Universitário, passando pelo Agro Silva, por 2×1, já o União Bandeirante teve tranquilidade no segundo tempo marcando 3×1 no Verona, sobrando os melhores para a final da competição (Universitário x União Bandeirante).

As equipes que chegaram à final têm no retrospecto, as melhores campanhas da primeira fase nas chaves “A e B” da (3ª Divisão Brasileense), na semifinal realizadas na última quinta-feira (23), as duas equipes com a melhor campanha, confirmaram o favoritismo. União Bandeirante venceu o Verona, já o Universitário passou apertado pelo Agro Silva, que vendeu caro à classificação.

Foi emocionante os jogos dos finalistas, ficou definidos os melhores para a final do Campeonato de Futsal da 3ª Divisão Brasileense! com a campanha parece que União Bandeirante e Universitário estão prontos para oferecer uma grande final aos torcedores. Com vitórias apertadas nas semifinais, ambos os times estão ansiosos para lutar pelo título.

A disputa da grande final será no próximo dia (28), terça-feira no principal palco do futsal Brasileense, novíssimo Complexo Esportivo Eduardo Lopes Pessoa, onde passou por uma grande ampliação, reforma e construção para agregar o desporto municipal de Brasileia, a reinauguração do novo complexo terá, ampla agenda, começará a partir das 16h terça-feira, será um dia de decisão com premiações para o artilheiro, melhor goleiro e menos vazado e atleta destaque do campeonato, entre outras modalidades esportivas que estão na programação.

Para programação final, a expectativa e de bons jogos, grande público que comparecerá para a inauguração do Complexo Esportivo Eduardo Lopes Pessoa, população está convidada para prestigiar o esporte amador de Brasileia e torcer pelas equipes que serão premiadas por troféus, medalhas, goleiro menos vazado, entre outras premiações que estão na programação de reinauguração do velho Eduardo, o acesso ao ginásio é gratuito é promete lotar as arquibancadas que sempre tem recebido grande público nos jogos, principalmente quando antecedem partida finais, como a competição da (Final 3ª Divisão) de 2024, do futsal Brasileense, realizada pela Gerencia de Esporte da Prefeitura de Brasiléia.

