Indicada pelo senador Sérgio Petecão, Alessandra Ferraz assume Superintendência da Conab no Acre

Por Alemão Monteiro

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, nesta segunda-feira (31), da cerimônia oficial de posse de Alessandra Ferraz Cavalcante, reconduzida ao cargo de superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) do Acre.

Indicada pelo parlamentar, Alessandra é servidora dos quadros da Conab desde 2015. Destacou, por isso, que seu retorno ao cargo é um justo reconhecimento de sua atuação junto aos pequenos produtores que praticam agricultura familiar no estado.

O senador ressaltou ainda que, no governo passado, a Conab praticamente fechou as portas, mas conseguiu manter-se graças às destinações de emendas individuais. Completou a fala afirmando que a companhia é a garantia de compra do pequeno produtor. Sem ela [Conab], a agricultura familiar estaria ameaçada de extinção, o que, segundo o parlamentar, confirma a importância da companhia, e de seus programas, dentre eles o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que atende principalmente aos pequenos agricultores, em geral os que mais precisam de apoio governamental.

“Entusiasta que sou pelo papel importante que desenvolve a Conab, desde 2021 venho contribuindo efetivamente com a instituição através da destinação de recursos públicos advindos de minhas emendas individuais, para mantermos o que aprovamos recentemente no Senado e foi sancionado pelo presidente Lula. Estamos falando de um programa de extrema importância, pois, ao tempo em que garantimos a oferta de alimentos saudáveis às pessoas na cidade, também garantimos a geração de renda às famílias rurais, aos agricultores familiares, que são os que comercializam seus produtos.”

De acordo com o senador, com a quantidade de recursos por ele disponibilizados à Conab/AC, já foram beneficiadas 17 cooperativas e associações da Agricultura Familiar, instituições nas quais foi investido mais de R$ 1,8 milhão. Com isso, acrescentou, já foi possível atender, até o momento, cerca de 241 famílias de produtores, que vêm garantindo sua renda, além dos que se encontram na outra ponta da cadeia, ou seja, aproximadamente 58 mil pessoas, alimentadas graças à entrega de 500 kg de alimentos.

“Parabéns, Alessandra”, concluiu. “Siga firme em seus propósitos de ajudar nossa gente e saiba que sempre poderá contar com este senador que não mede esforços para ajudar nossos irmãos acreanos mais necessitados, que precisam da mão amiga sempre estendida do governo federal.”

