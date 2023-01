Iniciando o ano, Prefeito Sérgio Lopes promove mudanças na Secretaria de Obras

Nesta terça-feira, o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes empossou o novo secretário municipal de obras do município de Epitaciolândia, José Antônio da Silva Batista, vereador Nego, que pediu afastamento da Câmara de Vereadores para assumir o cargo.

Nego foi eleito três vezes vereador pelo município de Epitaciolândia, no qual também é servidor de carreira. Atualmente, estava cumulando o cargo efetivo com o de vereador, no entanto, aceitou o pedido do Prefeito Sérgio Lopes para assumir o primeiro escalão como secretário de obras.

O novo secretário se comprometeu em fazer o melhor para garantir que os trabalhos melhorem a cada dia. Disse saber do desavio que é conduzir uma secretária que não possui repasses federais carimbados, apenas recursos oriundos das arrecadação do município, mas que acredita que pode colaborar para que os trabalhos sejam feitos da melhor forma com as condições que tem.

A Secretaria de Obras tem sido o maior desafio da gestão do Prefeito Sérgio Lopes, principalmente ter pegado uma secretaria sem equipamentos e sem recursos próprios para investimentos. Desde quando assumiu o cargo, o prefeito tem buscado estruturar a secretaria, estando em andamento licitações para equipamentos e infraestrutura.

