Instalado no Acre, Dom Porquito é o único frigorífico do Brasil habilitado a exportar carne suína ao Peru

O frigorífico acreano “Dom Porquito”, instalado na região de Brasileia, é o único do Brasil autorizado a exportar carne suína para o Peru, países com 30 milhões de consumidores interessados em adquirir proteína animal do Brasil. A decisão que permitirá ao Frigorífico local a exportar carne para os peruanos foi dada no apagar das luzes do ano passado pelas autoridades sanitárias daquele país, ao aprovaram o primeiro estabelecimento brasileiro pronto para a exportação.

A autorização foi o passo final para o início das vendas do produto brasileiro para o Peru, que já havia aberto as suas portas para o setor do Brasil com a definição em 2021 de um Certificado Sanitário Internacional (CSI).

A habilitação para as exportações ao país sul-americano é efetivada após a conclusão do processo de habilitação individual dos estabelecimentos – no caso da unidade produtora habilitada, localizada no Acre, estado que faz fronteira com o território peruano, e foi concluído após longa negociação entre os dois países.

“Este é um importante passo para a internacionalização da região Norte no fornecimento de produtos suinícolas, graças ao forte empenho do Ministério da Agricultura, em especial de sua Embaixada Brasileira em Lima. É esperado que o fluxo de comércio se inicie já neste primeiro semestre de 2023 e o Brasil deverá atuar de maneira complementar e respeitando a produção local”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O diretor da “Dom Porquieto”, Paulo Santoyo, disse ao ContilNet que a empresa hoje exporta para os seguintes países: Bolívia, Hong Kong, Vietnã, Uruguai, Africa, Haiti e agora o Peru. “Temos uma unidade de produção de leitões com matrizes , reprodutores e leitões”, disse Santoyo. “Temos mais de 30 mil animais no campo”, acrescentou.

Com isso, a “Dom Porquito” gera 600 empregos, inclusive com uma fábrica de ração própria, além de trabalhar com 60 produtores parceiros.

O diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), Nenê Junqueira, ao falar sobre o assunto nesta segunda-feira (9), disse que a habilitação da “Dom Porquito” como único exportador brasileiro da carne suína para os peruanos renderá divisas para o Acre e aumento na geração de empregos.

“Essa conquista tem muito a ver coma nossa luta à frente do Sindicarnes, mas também de parte da bancada federal do Acre e o apoio decisivo da ex-ministra Tereza Cristina”, disse Junqueira.

