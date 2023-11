Instituto Socioeducativo do Alto Acre promove integração e saúde com evento esportivo e atendimentos médicos

Por Alexandre Lima

O Instituto Socioeducativo do Alto Acre (ISE) em Brasileia continua a sua missão de promover a ressocialização e integração dos reeducandos através de atividades culturais, recreativas e cívicas. Nesta sexta-feira, 24, o órgão realizou mais uma dessas iniciativas, desta vez em prol do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização, prevenção e cuidado com a saúde do homem.

A quadra de areia da unidade foi palco de um animado torneio de futebol envolvendo reeducandos, pais e agentes. Além da competição esportiva, o evento proporcionou atendimentos de saúde, incluindo a realização de testes rápidos, reforçando a importância da prevenção.

Davi Santana, Diretor da Unidade do ISE em Brasileia, Eva Amorim, Coordenadora Técnica do Centro Socioeducativo Alto Acre, e o Secretário Alife Correia, representando a Prefeita Fernanda Hassem, estiveram presentes, demonstrando o comprometimento das autoridades locais com a reinserção social desses jovens. Agentes, coordenadores da unidade e outras autoridades de Xapuri e Epitacioândia também participaram do evento.

O Instituto Socioeducativo do Alto Acre desempenha um papel crucial ao atender adolescentes não apenas de Brasileia, mas também de Epitacioândia, Xapuri e Assis Brasil. No centro educativo, os jovens autores de atos infracionais recebem atendimentos abrangentes, incluindo acompanhamento de enfermeira, psicólogo, assistente social e professores do ensino fundamental e médio.

Além das atividades esportivas, os reeducandos estão envolvidos em iniciativas de desenvolvimento pessoal, como o cuidado da horta de hortaliças, o desenvolvimento de talentos e a produção de artesanato, incluindo origami. Os produtos confeccionados são vendidos, contribuindo financeiramente para suas famílias.

O evento destaca a importância do engajamento da sociedade na promoção da ressocialização e reintegração desses jovens, demonstrando que, por meio de iniciativas como essa, é possível construir um futuro mais promissor para todos.

