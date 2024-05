Itinerante Mais Saúde em Ação leva atendimentos aos moradores da comunidade da Aurora KM 75

Por Fernando Oliveira

Neste sábado 25, o programa Mais Saúde em Ação, criado pela Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, para levar atendimento médico, vacinas e exames às comunidades mais distantes da cidade, desta vez beneficiou os moradores do km 75 e entorno.

O Itinerante, é um programa que tem garantido vários serviços públicos nas comunidades mais distantes em área rural. Centenas de pessoas foram atendidas pelos profissionais da saúde e assistência social.

Os moradores tiveram acesso a consultas com atendimento medico, odontológico, testes rápidos, HIV, Sífilis e Hepatite B e C testes do covid-19. Além de vacinas de rotina, influenza e vacinas do covid-19, dispensação de medicamentos e o exame de Prevenção do Câncer no Colo do Útero (PCCU) para as mulheres.

Esse ano, o itinerante também levou atendimento do Bolsa Família, e o programa Criança Feliz para a comunidade.

Estiveram presentes o secretário adjunto de saúde Claudemir Batista, Secretária de Assistência Social Arlete Amaral, e as equipe do Criança Feliz, Bolsa Família, Assistência Social e Saúde para prestar todo apoio.

A gestão Fernanda Hassem tem melhorado a cada dia os serviços de saúde, prova disso se mostra na elevação dos indicadores do Previne Brasil, classificando a saúde básica de Brasiléia como a melhor do estado do Acre com nota recorde de 9,7.

