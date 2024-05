PM e Gefron prendem em flagrante mulher que levava mais de 28 quilos de drogas em ônibus

Por Alexandre Lima

Apreensão ocorreu na rodovia BR-317 durante a operação Protetor das Fronteiras e Divisas. Drogas estavam distribuídas em três bolsas, encontradas em ônibus vindo de Brasileia.

Em uma operação conjunta realizada na noite deste sábado, 25 de maio, a Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) apreenderam cerca de 28 quilos e 450 gramas de substância entorpecente. A ação, parte da operação Protetor das Fronteiras e Divisas, ocorreu no km 97 da rodovia BR-317, no município de Senador Guiomard.

Detalhes da Operação

As equipes estavam realizando abordagens no posto de fiscalização do Gefron com o objetivo de combater crimes transfronteiriços, tráfico de drogas e coibir a passagem de veículos roubados ou furtados. Durante a inspeção de um ônibus vindo de Brasileia, os agentes encontraram 28 tabletes de uma substância aparentando ser skunk (maconha adulterada), distribuídos em três bolsas.

Prisão da Suspeita

A droga foi encontrada após buscas nas bagagens dos passageiros. As bolsas com os entorpecentes pertenciam a uma mulher de 18 anos, que demonstrou nervosismo durante a abordagem. Segundo informações coletadas, a suspeita embarcou na rodoviária de Capixaba, onde foi deixada por um homem, e seu destino final seria a rodoviária de Rio Branco.

Providências e Investigações

A mulher, juntamente com o material apreendido, foi encaminhada à delegacia de Senador Guiomard para dar prosseguimento às providências cabíveis. As autoridades continuam investigando para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico de drogas.

Esta ação reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e outros crimes nas fronteiras e divisas do estado do Acre, visando a segurança e a tranquilidade da população.

