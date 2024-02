Jarude assume defesa de policial processada pelo Governo por denunciar teto desabando em delegacia

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) anunciou que vai cuidar do caso da policial civil Ecilandia Marques que está sendo processada pelo Governo do Acre após gravar e divulgar um vídeo mostrando o desabamento do teto da cozinha de uma delegacia, em Rio Branco, que por pouco não a atingiu em horário de trabalho. Jarude, que é advogado, fará a defesa da servidora pública junto com sua equipe jurídica.

O caso aconteceu no último domingo (28) e Ecilandia foi surpreendida com a abertura de uma sindicância por parte da corregedoria da Polícia Civil do Estado. Nesta sexta-feira (2), a policial procurou o deputado que se colocou a disposição.

“Nós vamos cuidar da sua defesa nesse processo administrativo absurdo feito pela Corregedoria da Polícia Civil com requintes de abuso de autoridade. E tem mais, nós tivemos conhecimento de que há muito tempo os servidores já haviam denunciado as condições precárias da delegacia, mas o pedido de reforma foi ignorado pelo Governo do estado do Acre”, pontuou Emerson Jarude.

Para o parlamentar, que já havia se pronunciado contra a ação do Governo, a servidora é quem deveria processar o Estado. “Ela teve a sua vida colocada em risco enquanto trabalhava para cumprir a sua missão com a sociedade. A gente vai fazer tudo que for possível para que a justiça seja feita, mas para o lado certo da história”.

