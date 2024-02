Em ato de filiação, 100 jovens se filiam ao Partido Novo no Acre

ASSESSORIA

A Juventude do Partido Novo no Acre realizou neste sábado (3) um grande ato de filiação com a presença do presidente nacional da Juventude, Matheus Biancardine, do pré-candidato a prefeito de Rio Branco pela sigla, deputado Emerson Jarude, e militância.

Ao todo, 100 fichas de filiação foram abonadas por Biancardine. A Juventude do Novo foi lançada em agosto do ano passado e chegou ao Acre no mês seguinte. O evento de filiação promovido no estado foi elogiado pelo presidente nacional. “Isso que está sendo feito aqui é um divisor de águas para a política acreana”, destacou Matheus.

O presidente estadual da Juventude no Acre, Dennys Rocha, reforçou a importância de jovens na política. “É ocupando os espaços de debates que vamos conseguir transformar o nosso futuro”.

