Jarude denuncia abandono de complexo esportivo que custou mais de R$2 milhões: “Responsabilidade não é o forte do Governo”

Um projeto que custou R$ 2,5 milhões aos cofres públicos, a Cidade do Esporte, inaugurada em 2006, junto com o Arena da Floresta, está completamente abandonado.

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) esteve no local e se deparou com as quadras de futsal, voleibol, basquete e tênis, que deveriam servir para lazer da comunidade e formação de atletas de alto rendimento, tomadas pelo mato em mais um retrato do descaso dos governantes com o dinheiro público.

“Todas essas quadras aqui são do Complexo da Arena da Floresta e de responsabilidade do Governo do Estado do Acre, mas infelizmente estão nessas condições de abandono”, lamentou Jarude.

O deputado destacou que espaços como o do complexo são fundamentais para, inclusive, afastar a juventude da criminalidade.

“Parece-me que responsabilidade não é o forte deste governo, aqui poderia estar sendo utilizado para incentivar prática de esportes, momentos de lazer, e até mesmo para tirar os jovens da criminalidade, mas como a alta cúpula parece que não utiliza, espaços como esse aqui permanece abandonado e não é de hoje”, enfatizou Emerson Jarude.

