Brasileiros são filmados assaltando comércio em Cobija, no lado boliviano

Por Alexandre Lima

Dois cidadãos brasileiros foram filmados por câmeras de segurança por volta das 13 horas desta sexta-feira, dia 10, enquanto realizavam um assalto a um pequeno mercado localizado na Avenida Internacional, no lado boliviano de Cobija, capital do estado de Pando.

O incidente ocorreu quando os assaltantes chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e esperaram na calçada, após breves momentos de espera, foram até o local anunciaram o assalto.

O indivíduo que pilotava a moto sacou uma arma de fogo tipo pistola e anunciou o assalto, enquanto dizia para seu comparsa a subir pelas grades do comércio e pegar o dinheiro e um telefone celular. Após a ação criminosa, os assaltantes retornaram à motocicleta e fugiram em direção desconhecida.

O montante exato do dinheiro roubado não foi divulgado. As autoridades policiais dos dois países já estão de posse do vídeo de monitoramento, onde estão trabalhando para identificar os assaltantes. Tanto no lado boliviano quanto no lado brasileiro da fronteira, as autoridades estão mobilizadas na busca pelos criminosos.

O local do assalto está próximo à fronteira entre os dois países, mas não foi confirmado se a dupla fugiu para o território brasileiro ou boliviano. A investigação está em andamento, e as autoridades de ambas as nações continuam cooperando para resolver o caso e prender os responsáveis pelo assalto.

