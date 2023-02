Jarude expõe situação da BR-317 e pede união dos deputados estaduais e federais na busca por recursos

ASSESSORIA

Uma das principais estradas do Acre, a BR-317 é responsável por integrar o Acre à rota Interoceânica, que passa pela capital, Rio Branco, e outras cinco cidades, sendo rota para exportação de produtos.

No último final de semana, o deputado Emerson Jarude (MDB) verificou de perto as precárias condições da estrada ao se deslocar para agendas nos municípios de Epitaciolândia e Brasileia e o que encontrou foi uma rodovia com trechos críticos, desvios e buracos. O assunto foi relatado em seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (14).

Ao expor a situação, Jarude fez um pedido aos colegas. “Que a gente faça aqui uma união de todos os parlamentares tanto estaduais quanto federais para fazer um apelo ao governo federal. Não existe estado desenvolvido sem suas rodovias e estradas em boas condições e esse é um apelo que precisamos fazer juntos. Eu

espero de coração que o presidente Lula tenha um olhar atencioso para o Acre”, pontuou, lembrando que com a chegada do período mais crítico do inverno amazônico, a tendência é que piore se algo não for feito.

O parlamentar também falou sobre a agenda na fronteira, onde realizou a entrega de uma escavadeira hidráulica à Prefeitura de Epitaciolândia, adquirida por meio de emenda do ex-deputado Flaviano Melo.

“Agradeço ao ex-deputado por destinar esse recurso que possibilitou a aquisição desse maquinário tão importante para o município e o primeiro adquirido até hoje. Parabenizo a gestão do prefeito Sérgio Lopes, que apesar de sermos de partidos diferentes, temos pensamentos semelhantes e sua gestão tem sido referência a nível de estado”, disse Jarude.

Por fim, o deputado destacou sua participação na reunião organizada pelo senador Alan Rick (União Brasil), coordenador da Bancada Federal, com parlamentares, prefeitos, membros do Ministério Público, secretários municipais e de estado na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) nesta segunda-feira (13), onde foi anunciada a implantação do projeto piloto de destinação de resíduos sólidos.

“Essa é uma situação crítica, tendo em vista que no interior do estado não temos aterros sanitários e nem o devido tratamento dos resíduos. Essa é uma pauta que vamos falar constantemente aqui na Aleac para que o Governo cumpra essa agenda, afinal, a cada um real investido no saneamento são cinco reais economizados na saúde”, assinalou Jarude ao parabenizar o senador Alan Rick pelo empenho.

