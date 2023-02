Fazenda de Ney Amorim é invadida e criminosos ateiam fogo em casa em Porto Acre

G1

A fazenda do ex-deputado estadual Ney Amorim, que concorreu ao Senado em 2022, foi invadida na noite dessa segunda-feira (13) na Vila do V, região da cidade de Porto Acre, interior do estado. O caseiro informou à Polícia Militar que criminosos entraram no local e cortaram a mangueira de um botijão, o que causou um incêndio na residência.

A reportagem entrou em contato com o ex-deputado e aguarda retorno.

Ninguém se feriu. O caseiro conseguiu pular a janela do quarto e se escondeu no matagal. Ele acionou a polícia depois que o grupo fugiu.

O trabalhador falou que acordou com os criminosos encapuzados dentro da casa tentando arrombar a porta do quarto dele. Ele, então, pegou um facão que tinha no quarto, ameaçou o grupo e conseguiu impedir a entrada.

Os criminosos foram até o botijão e cortaram a mangueira para iniciar o incêndio. Eles fugiram da propriedade em uma caminhonete. O caseiro ficou no matagal até a chegada da PM-AC e contou o que aconteceu.

Testemunhas também relataram à equipe policial que viram uma caminhonete de cor escura rondando o ramal. A polícia fez buscas, mas ninguém foi preso até esta terça-feira (14).

