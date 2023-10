Jarude realiza l Fórum do Bem-estar Animal do Acre e anuncia Castramóvel em fase de finalização

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) anunciou nesta sexta-feira (6), que o primeiro Castramóvel de Rio Branco já está quase pronto e a expectativa é que até o fim do ano esteja funcionando.

O anúncio foi feito durante o I Fórum do Bem-estar Animal do Acre, realizado pelo gabinete de Jarude por meio do Projeto Cuidar em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac).

O Castramóvel surgiu por meio de iniciativa de Jarude enquanto ainda era vereador e só foi possível por meio de emenda destinada pelo então deputado federal Flaviano Melo.

“Alguns até achavam que não iria sair, porque já tinha sido inclusive objeto de promessa de outros políticos que não realizaram, mas eu pedi um voto de confiança e o ex-deputado Flaviano Melo acreditou e destinou a emenda. E hoje temos essa boa notícia, mais esse avanço para as políticas públicas do bem estar dos nossos amigos de quatro patas. Esperamos que essa iniciativa inspire o poder público a adotar medidas semelhantes”, disse Jarude.

Após um longo processo de licitações, o veículo já está praticamente pronto para uso, dentro de alguns dias, o Conselho de Medicina Veterinária fará a vistoria e alguns poucos equipamentos que não puderam ser comprados por licitação, a prefeitura já garantiu a compra direta.

A notícia foi muito comemorada entre os participantes do Fórum, que contou com a presença de representantes das entidades de proteção animal, Comissão Animal da OAB Acre, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, protetores independentes, projeto Fuças Terapeutas, especialistas em direito animal e ambiental, e a população em geral.

“O Fórum é uma iniciativa importante que está sendo realizado através da iniciativa do deputado e dentro de um órgão público, é um marco para a causa animal acreana, pois por meio dele podemos levar à frente o debate, conscientizando a população para que de fato possamos mudar a realidade dos animais hoje. É através da disseminação de informações corretas e importantes que podemos mudar a mentalidade da sociedade e, consequentemente, o comportamento dela”, destacou Daniele Castro, responsável pela Causa Animal no gabinete do deputado Emerson Jarude.

