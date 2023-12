Jarude vai ao MP e pede investigação sobre bloqueio de passagens no TFD

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) protocolou no Ministério Público do Acre (MPAC) um pedido de investigação sobre o bloqueio de emissão de passagens do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Jarude havia denunciado a situação de pacientes que mesmo tendo alta médica, não conseguem voltar para casa e outros que precisam viajar para o tratamento e não conseguem. Segundo informou em seu discurso na Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira (6), não houve nenhuma resposta por parte do Governo sobre o ocorrido e por isso o encaminhamento ao MPAC.

“O Governo não disse o porque está bloqueado, não disse o quando iria liberar, e aí os familiares que infelizmente precisam desse auxílio não sabem dizer quando seus parentes poderão realizar um tratamento de saúde ou até mesmo voltar dele neste final de ano e é por este motivo que protocolei hoje cedo no Ministério Público um pedido de investigação sobre o bloqueio das passagens aéreas do TFD do nosso Estado do Acre e eu espero que o quanto antes o governo resolva essa situação”, disse.

O deputado lembrou ainda que orçamento para a Saúde há. “Recentemente, através de quatro decretos, o Governo fez a suplementação de orçamento no valor de mais de R$700 milhões, inclusive destinando dinheiro para passagens da Sesacre, então é importante que seja esclarecido isso e principalmente que nós consigamos dizer a nossa população quando o serviço vai voltar a funcionar”, finalizou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp