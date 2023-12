Ulysses destina R$ 5 mi para o governo do Acre construir centros de acolhimento a pacientes do TFD

Nessa primeira fase, Ulysses destinou R$ 2,5 milhões para implantação do centros e, na próxima, destinará outros R$ 2,5 milhões. A iniciativa do deputado visa assegurar mais dignidade aos pacientes e acompanhantes que se deslocam para Cruzeiro do Sul e Rio Branco em busca de tratamento médico

BRASÍLIA (06.12.2023) – Pacientes e acompanhantes do serviço Tratamento Fora de Domicílio (TFD) do Acre passarão a dispor de locais adequados para seus pernoites. Para isso, o deputado federal Coronel Ulysses (União/AC) vai disponibilizar, através de emendas, recursos da ordem de R$ 5 milhões no âmbito do Programa Calha Norte para o governo estadual construir e adquirir equipamentos para dois centros de acolhimento dessas pessoas na capital e no interior.

Inicialmente, Ulysses alocou R$ 2,5 milhões para construir centros de acolhimento em Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Na segunda etapa, o deputado vai disponibilizar outros R$ 2,5 milhões para expandir o serviço. Esses centros de acolhimento vão atender pessoas, geralmente de baixo poder aquisitivo, que se deslocam às duas cidades e, ali, muitas vezes sem parentes, não dispõem de alojamentos para acompanhar os familiares enquanto eles recebem assistência médica (ou se recuperam de uma cirurgia, por exemplo).

A intenção de Ulysses é garantir, através dos centros, mais dignidade àqueles que se dirigem à capital ou a Cruzeiro do Sul para serem atendidos e, na maioria das vezes, não dispõem de recursos sequer para a alimentação. Ulysses lembra que, o governo do Acre – apesar dos poucos recursos que dispõe – está universalizando os serviços de saúde. “Porém, por escassez de recursos, fica de mãos atadas não tocante ao acolhimento dos pacientes e seus acompanhantes. Para reverter essa situação, agi no sentido de garantir recursos para a construção dos centros de acolhimento”, explica o deputado.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza ajuda de custo para alimentação e hospedagem apenas aos acompanhantes e pacientes em tratamento de saúde fora do Acre. E os valores são irrisórios. Por exemplo, a ajuda de custo para a alimentação do paciente é de R$ 24,75; o deslocamento interestadual aéreo perfaz R$ 181,50 para cada 321,8 km (ou seja, a cada 200 milhas). Acompanhantes têm direito a esses mesmos valores.

Mais dignidade aos pacientes e seus familiares

Com esses valores, diz Ulysses, “é impossível a pessoa pagar hospedagem em algum lugar, e, o que é pior, se alimentar dignamente”. Ainda para o deputado, também é inconcebível que o doente [e seu acompanhante] se desloquem para receber atendimento em outra cidade e, ali, fiquem sem um lugar digno para, ao menos, pernoitar. “E foi para mudar essa triste realidade que disponibilizei os recursos para construir os centros de acolhimento nas duas cidades acreanas”, ressaltou o deputado.

Cruzeiro do Sul e Rio Branco – as duas cidades mais populosas do Estado – serão beneficiadas com os centros de acolhimento porque é nelas em que o governo do Acre mantém os serviços mais especializados de saúde para atendimento da população.

Ulysses entende que, além de universalizar o acesso à saúde, como o governo do Acre já fez, “é indispensável, também, acolher com mais dignidade os pacientes e acompanhantes nas cidades onde vão receber tratamento médico-hospitalar”. Nesse sentido, Ulysses utilizou as linhas de ação do Programa Calha Norte para ajudar a reduzir o sofrimento de ribeirinhos, seringueiros e agricultores do interior da Amazônia que buscam atendimento de saúde.

Criado em 1985 e integrado ao Ministério da Defesa a partir de 1999, o Programa Calha Norte tem como finalidade, além de contribuir para a manutenção da soberania nacional, manter a integridade nacional e promover o desenvolvimento ordenado e sustentável da região. E dentre seus objetivos estratégicos estão a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp