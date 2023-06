Jarude volta a cobrar reativação do Portal da Transparência da Aleac

Na sessão desta quarta-feira (14), o deputado estadual Emerson Jarude (MDB) voltou a cobrar a presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) por mais transparência.

Ele lembrou que em seu primeiro discurso após assumir o mandato de deputado estadual já fez a cobrança, mas até o momento o portal da transparência da Casa permanece inoperante.

Recentemente, a organização não governamental Transparência Internacional – Brasil divulgou um levantamento das 27 casas legislativas do país, onde foram analisadas a transparência da atuação dos parlamentares e da administração das assembleias e a Aleac aparece como a menos transparente do Brasil, figurando na última posição.

“A gente precisa avançar nessas tratativas. Conversei com o presidente e ele informou que está fazendo uma rodada de conversas com outras instituições para avançarmos no nosso portal. Isso é importante para que a gente deixe de ser notícia ruim”, afirmou o parlamentar.

Jarude disse que a transparência é uma das maiores cobranças da população, que busca cada vez mais informações para fiscalizar o trabalho do Poder Público.

“Reforço esse pedido para que a gente consiga trazer cada vez mais informações para a população acreana, especialmente no acompanhamento dos projetos de lei que tramitam nesta casa e assim, possamos dar mais transparência aos nossos trabalhos”, pontuou o deputado.

