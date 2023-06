Aquecendo o frio: Prefeita Fernanda Hassem Entrega doações e lança Campanha do Agasalho em Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada dos secretários Alef Correia ( cultura), Djahilson Américo (Assistência Social), Careca Gadelha (Agricultura), Francélio Barbosa (Saúde) e equipe do gabinete, esteve nesta terça-feira, 13, na comunidade 28 de maio, realizando entrega de colchões e kits de agasalho, cobertores, e roupas de frio para crianças e adultos da comunidade.

Na oportunidade a Prefeita lançou a Campanha do Agasalho, com o objetivo de arrecadar cobertores e roupas de frio, que serão entregues para crianças, adultos e idosos do município.

De acordo com a gestora, a intenção é arrecadar o maior número de roupas de frio possível, que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade. ” Estamos lançando a Campanha do Agasalho, onde disponibilizamos dois pontos de arrecadação de roupas de frio, nossa intenção é entregar às crianças, adultos e idosos que nesse clima frio, não tem condições de comprar agasalho. Tenho certeza que iremos arrecadar muitas peças, que serão entregues a quem realmente precisa”, disse a Prefeita.

As doações podem ser entregues no prédio da Prefeitura de Brasiléia e na Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta-feira.

