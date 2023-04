Jorge Viana anuncia que Lula liberou quase R$ 17 milhões para ajuda humanitária no Acre

O governo Lula liberou nesta sexta-feira da Paixão, 7, da Semana Santa, quase R$ 17 milhões de recursos que devem ser aplicados em ajuda humanitária nas cidades atingidas pelas cheias do rios e igarapés no Acre. A informação foi confirmada pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, que conversou hoje com o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e com a chefia da Defesa Civil Nacional.

“Isso é resultado da decisão do presidente Lula de socorrer as famílias vítimas dessa última alagação aqui no Acre. E que a partir da visita da ministra Marina Silva e Waldez Góes, mas que está acontecendo agora. As prefeituras de Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, Porto Acre e Rio Branco mandaram um plano de aplicação de recursos, de ajuda humanitária, pedindo para socorrer as famílias e o governo federal, o governo do presidente Lula está liberando. São quase R$ 17 milhões”, explicou Viana.

Jorge reforçou que recursos de R$ 1,4 milhão anunciados pelo governo federal na visita dos ministros foi um pedido da prefeitura de Rio Branco. Até semana que vem, deve ser liberado mais R$ 6 milhões para a capital do Acre, já que um novo plano de aplicação de recursos está sob análise da União.

“Esclareço que eu e o senador Petecão, a ex-deputada Perpétua Almeida, o Angelim e o Léo de Brito estivemos lá pedindo que fosse dado atenção e liberado, no começo dessa semana e graças a Deus a Páscoa dessas famílias pode ser um pouco melhor, apesar do sofrimento. Com essa ajuda que chega para as prefeituras, vai poder socorrer essas famílias. Esse dinheiro é para alimentação, limpeza, compra de colchões. Eu tomara que seja bem aplicado, é bom também todos acompanharmos isso, porque é um recurso humanitário e tem que chegar nas pessoas que foram atingidas por essa tragédia, que foi essa última cheia”, frisou Jorge que está no Acre durante esse período de semana santa.

O ac24horas teve acesso a tabela de recursos disponibilizados para cada cidade do Acre. Brasiléia receberá R$ 6,2 milhões, Epitaciolândia R$ 685 mil, Xapuri R$ 306 mil, Assis Brasil 805 mil, Porto Acre 1,9 milhões e Rio Branco que hoje recebeu R$ 1,4 milhões, mas que na semana que vem deve ter disponibilizado em suas contas mais R$ 6 milhões.

Durante as cheias dos rios e Igarapés, mais de 13 mil pessoas foram afetadas diretamente nesses municípios.

Marcos Venicios

