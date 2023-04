Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente entre carro e caminhão

Cinco pessoas da mesma família morreram após uma batida entre o carro que estavam e um caminhão na BR-135, em Corinto, na noite dessa quinta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro, de 27 anos, contou que o motorista do carro, que estava no sentido contrário, perdeu o controle da direção e rodou na pista ao tentar fazer uma ultrapassagem, causando o acidente.

Com o impacto da colisão, o caminhão tombou no acostamento e as cinco pessoas que estavam no carro morreram no local. O caminhoneiro não se feriu. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos por três horas durante o resgate das vítimas.

Ainda segundo a PM, a família saiu de Divinópolis (MG) e passaria o feriado com parentes em Pirapora. Morreram no acidente o motorista Fábio Rodrigues Alves Milagre, 43 anos; a esposa dele Jaqueline Araújo Santos Milagre, 43 anos; o filho do casal Miguel Santos Milagre, de 13 anos e os pais de Jaqueline, Rita Araújo Rocha, de 70 anos, e Paulo Rocha, de 86 anos

A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Curvelo.

