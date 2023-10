Juiz de Xapuri determina prisão de mecânico acusado de abuso sexual contra a própria filha

Por Alexandre Lima

Na manhã desta sexta-feira, dia 27, o juiz de direito titular da Comarca de Xapuri, Dr. Luís Pinto, emitiu uma ordem de prisão preventiva para o réu R.S. M, após o Ministério Público do Estado do Acre, representado pelo promotor de justiça substituto na Comarca de Xapuri, Dr. Renan Batista, apresentar uma denúncia formal dia 23 de outubro. A denúncia alegava a prática do crime de estupro de vulnerável, com a vítima sendo a própria filha do mecânico.

Juiz da comarca de Xapuri, Dr. Luís Pinto – Foto/TJAC – Divulgação

O magistrado titular, Dr. Luís Pinto, acatou os argumentos do Ministério Público e, com o intuito de assegurar a ordem pública, decretou a prisão preventiva do acusado imediatamente após receber a denúncia. A prisão foi efetuada no mesmo dia pela equipe do policial inspetor Eurico Marques Feitosa, sob a supervisão da Delegada de Polícia, Dra. Michele Boscaro.

O réu foi conduzido às autoridades, respeitando todos os procedimentos legais exigidos pela legislação. Posteriormente, compareceu diante do magistrado que presidiu sua audiência de custódia no início da tarde. O juiz confirmou a decisão de manter o réu sob custódia, e ele foi encaminhado ao sistema penitenciário da capital, Francisco de Oliveira Conde (FOC), onde aguardará a data do julgamento.

Momento em que o mecânico foi preso em novembro de 2022 e foi solto para responder em liberdade – Foto/arquivo

O réu preso, identificado como R. S. M., foi notificado no final da audiência de custódia e tem agora um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa preliminar. Este caso chocante de abuso sexual contra um membro da própria família permanecerá sob escrutínio da justiça à medida que avança para o julgamento.

