Justiça condena acusado por tentativa de latrocínio e roubo a Policial Civil e comerciante em Xapuri

Por Alexandre Lima

Nesta quinta-feira, 26 de outubro , o juiz de direito titular da Comarca de Xapuri, Dr. Luis Pinto, emitiu uma sentença condenatória no caso envolvendo o réu I.M.F. O réu foi condenado a uma pena de 28 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado devido à sua participação em crimes de grave natureza.

Juiz de direito titular da Comarca de Xapuri, Dr. Luis Pinto

O réu, I.M.F, estava sendo julgado pela tentativa de latrocínio contra o policial civil J.C.O.A e por um roubo tentado com o uso de arma de fogo contra a comerciante e genitora, A.O.S.L. Esses eventos ocorreram em 26 de fevereiro do mesmo ano, resultando em um desfecho dramático.

A ação penal contra o acusado teve início com sua prisão preventiva em 6 de julho passado, por ordem do magistrado Luís Pinto. A equipe responsável pela execução do mandado de prisão, liderada pelo inspetor Eurico Marques Feitosa e supervisionada pela Delegada de Polícia Dra. Michele Boscaro, agiu prontamente, cumprindo o mandado no dia seguinte à sua expedição.

A sentença proferida pelo juiz agravou a pena do réu em virtude do uso de uma arma de fogo durante o assalto. Além disso, pesou contra o acusado o fato de ter utilizado a mãe da segunda vítima, um policial civil, como escudo humano para evitar ser alvejado durante uma troca de tiros. A situação culminou na prisão do assaltante, que foi atingido na perna, e no ferimento do policial civil, que necessitou de hospitalização.

É importante destacar que, com base na decisão do tribunal, ao condenado foi negado o direito de recorrer em liberdade. O réu permanece sob a custódia do Estado na penitenciária Francisco de Oliveira Conde. A Defesa tem um prazo de 8 dias para apresentar um recurso, se assim o desejar, no intuito de contestar a condenação.

