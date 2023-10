Justiça do Acre condena réu a 19 anos por assassinato ocorrido em 2022 em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um crime ocorrido no dia 23 de março de 2022, por volta das 7h20 de uma terça-feira, chocou moradores da Rua Olegário França, quando um jovem identificado como Ismael Leite do Nascimento, na época com 21 anos, foi assassinado com pelo menos 12 tiros após ser abordados por dois indivíduos que estavam em uma moto.

A ação dos assassinos foi gravada por um sistema de monitoramento, onde mostra quando se aproximam de Ismael que estava sentado em frente ao um comércio e disfarçaram que a moto estaria apresentando problemas.

Os dois sacaram suas armas e iniciaram a execução de Ismael, que ainda tentou correr, mas não conseguiu devido aos ferimentos. O que estava na garupa da moto ainda efetuou vários disparos após a vítima cair no chão, sendo morto com diversos tiros pelo corpo, cabeça, braços e perna. Os suspeitos fugiram em seguida tomando rumo ignorado em uma moto de placa boliviana.

Após cometerem o crime, a dupla passou a ser investigada, posteriormente identificados e presos. Nesta quinta-feira, dia 26, aconteceu o julgamento de um dos envolvidos, Cássio Soares Teodoro, de 23 anos – vulgo ‘China’, foi condenado pelo crime de homicídio e organização criminosa.

O julgamento presidido pelo juiz de direito Jorge Luís, leu a sentença de 19 anos e 3 meses a ser cumprida em regime fechado no presídio estadual na Capital. Cássio deverá retornar ao banco dos réus em data futura outras vezes, podendo acumular outras condenações pelos mesmos delitos.

