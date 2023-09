Líder do Governo, Deputado Manoel Moraes em parceria com o ITERACRE – Governo do Estado, entrega 520 títulos definitivos em Xapuri

Nessa quarta-feira, 27, o Líder do Governo na ALEAC, Deputado Manoel Moraes, em parceria com o Governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), promoveu um grande evento em Xapuri, realizando a entrega de 520 títulos definitivos de áreas urbanas e rurais, para a população xapuriense. Esse trabalho é fruto da dedicação e competência da Presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, que com toda sua equipe não têm medido esforços na execução do programa de regularização de terras.

O Líder do Governo na Aleac, Manoel Moraes, é um grande apoiador da regularização fundiária, e esteve na solenidade juntamente com o Governador Gladson Cameli, onde destacou a importância desse momento: “A regularização fundiária é um passo importante para garantir a dignidade e a cidadania, pois proporciona segurança jurídica aos moradores, o que possibilita investimentos em suas casas e melhorias em suas condições de vida. Esse programa representa avanço, através dele as pessoas podem desfrutar de todos os benefícios e direitos oferecidos pela regularização fundiária.” afirmou Manoel Moraes em seu discurso.

Foram contemplados através do programa “Minha Terra de Papel Passado”, moradores do bairro laranjal, e também dos polos da variante e da estrada da borracha. Vale ressaltar, que esta foi uma solicitação reivindicada pelo gabinete do Deputado Manoel Moraes, e atendida pelo Iteracre. Um investimento de mais de R$ 3milhões de reais do Governo do Estado.

Estiveram presentes no evento, a Vice Prefeita de Xapuri, Maria Moraes, o Juiz da Comarca do município, Luiz Alcade, e demais autoridades do município.

Na ocasião, Moraes parabenizou o trabalho que vem sendo desenvolvido por Gabriela Câmara e agradeceu ao Governador por todos os investimentos que estão sendo feitos pelo governo a Xapuri.

O programa de regularização fundiária será estendido a todos os municípios do Acre.

