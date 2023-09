Falta de chuva ameaça abastecimento de água em Epitáciolandia: Saneacre pede compreensão

Por Jonys David (Ceara)

Igarapé Encrenca Seca Deixa População em Alerta

Escassez de água no igarapé encrenca – Foto: Keliton Diogo

Devido à persistente falta de chuva na região, o igarapé Encrenca, vital para o abastecimento de água no município de Epitáciolandia, está enfrentando uma séria ameaça de secar completamente, levando a um preocupante alerta emitido pelo Saneacre.

A falta de chuva é a principal causa do desabastecimento – Foto: Keliton Diogo

O igarapé Encrenca tradicionalmente fornece água para as residências locais, mas agora sua correnteza está quase seca, e o sistema de bomba responsável por transferir água para o Departamento de Água e Saneamento do Estado do Acre (Depasa) encontra-se inativo. Erisson Cameli, gerente do Saneacre, expressou sua preocupação com a situação e fez um apelo à população para economizar água.

Cameli explicou que o leito quase vazio do igarapé torna impossível a operação da bomba. Nesse cenário, é necessário aguardar pelo menos 10 horas para que o leito se encha o suficiente para reiniciar o processo de abastecimento de água. Caso a situação não melhore, o leito poderá secar novamente, exigindo outro período de espera de 10 horas.

Uma das partes da bomba está encalhada – Foto: Keliton Diogo

Em uma tentativa de encontrar soluções para essa crise hídrica, uma equipe de engenheiros visitou o igarapé Encrenca nesta quinta-feira. Eles estão explorando estratégias para acelerar o aumento do nível da correnteza, evitando assim interrupções prolongadas no abastecimento de água.

Cameli pede enfaticamente a colaboração da população, instando todos a economizarem água para evitar uma possível escassez. A situação atual é um lembrete da importância de usar nossos recursos naturais com responsabilidade e tomar medidas para enfrentar as consequências das mudanças climáticas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp