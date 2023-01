Mais de 740 quilos de drogas foram apreendidos pelo Gefron no Acre em 2022

Um balanço divulgado pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) nesta terça-feira (3) mostra que mais de 740 quilos de drogas foram apreendidos em ações feitas no estado em 2022. Nesse período foram apreendidas maconha, cocaína, cloridrato de cocaína, pasta a base, Skunk, que é considerada uma super maconha, entre outras drogas.

O Gefron começou a atuar em outubro de 2019 em uma tentativa da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) para evitar que drogas, armas e imigrantes ilegais passassem pela fronteira.

Além da fronteira, o grupo atua em conjunto com outras equipes policiais no território acreano. O levantamento divulgado também traz dados sobre as ocorrências, total de armas apreendidas, munições, veículos, cigarro, dinheiro em espécie e também prisões.

Ações do Gefron em 2022

Ocorrências 133 Entorpecente 741 Arma de fogo 63 Munições 352 Veículos 52 Cigarro 92.750 maços Conduzidos 184 Dinheiro apreendido R$ 26.408

Fonte: Gefron

Em setembro do ano passado, em uma única apreensão, as equipes conseguiram tirar de circulação 39 quilos de drogas que estavam em um carro que tinha parado em um posto de combustíveis da BR-317. O flagrante ocorreu no município de Epitaciolândia, interior do Acre.

O motorista não viu os policiais no estabelecimento, parou para abastecer e acabou preso. As equipes sentiram o cheiro da droga e fizeram a abordagem.

Em novembro, mais de 46 quilos de cocaína foram apreendidos no município de Brasileia, no interior do Acre, na casa de um taxista de 28 anos. A operação foi feita pelo Gefron, Polícia Civil, Polícia Militar com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).

Já na véspera de Natal, dia 24 dezembro, o Gefron apreendeu 25 barras de maconha prensada que haviam saído da Bolívia. Os suspeitos usaram uma rota de tráfico de drogas pela região da Ponta do Abunã, na divisa do município acreano de Plácido de Castro com o país vizinho. Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos.

O coordenador do Gefron, delegado Rêmullo Diniz, explica que, no caso dos veículos recuperados, os roubos ocorreram no Alto e Baixo Acre, principalmente nos municípios de Plácido de Castro e Epitaciolândia.

“São veículos, inclusive, tivemos quatro situações em que os veículos estavam com as vítimas. Fizemos o salvamento de vítimas de sequestro que eram mantidas em cárcere privado para que o veículo passe [pela fronteira]”.

Ele falou ainda sobre o trabalho das equipes. Atualmente, o grupo é composto por 27 agentes: cinco policiais civis, dois policiais penais, seis bombeiros e 14 policiais militares. “É um trabalho que tem trazido, de certa forma, uma sensação de paz”, concluiu.

